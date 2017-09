Oeste enfrenta o Náutico de olho no G4

O experiente Mazinho é um dos principais nomes do elenco do Oeste que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Com sete gols e cinco assistências na competição, o camisa 10 vem sendo peça fundamental na campanha rubro-negra na segunda divisão.

Em um time com muitos garotos, Mazinho tenta ser uma das referências da equipe. Tarefa que, segundo ele, não é muito complicada para um grupo de jogadores comprometidos. “Para aumentar a confiança do elenco, não preciso falar muito. O grupo todo está muito focado e vendo que temos chances reais de chegar no G4. Então, os mais velhos do clube só alertam para não abaixar a pegada, que é o nosso forte. Temos que manter a humildade, que é outra característica do grupo” disse o experiente jogador.

Visando o G4 da Série B, o Oeste tenta seguir embalado na competição. Vindo de duas vitórias seguidas e três jogos sem ser derrotado, o time encara o Náutico na próxima rodada. Mazinho projeta o duelo com os pernambucanos. “Sabemos que vai ser muito difícil. Eles vêm de jogos bons nesse segundo turno. Temos que manter a pegada e trabalhar firme a semana para sábado poder fazer um bom duelo. O grupo sabe que não vai ser fácil, mas se entrarmos com a pegada que temos, vamos conquistar essa vitória importante com a graça de Deus” concluiu Mazinho.

Com 34 pontos, o Oeste é o oitavo colocado na Série B do Campeonato Brasileiro.