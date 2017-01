Oeste Futebol Clube e o Vôlei Barueri Hinode: os novos times da região

a Solenidade aconteceu na terça-feira, 17, na casa de eventos Apogeo em Barueri e além dos atletas e dirigentes do futebol e do vôlei feminino, contou com a presença de centenas de convidados, políticos da região e com destaque ao prefeito barueriense Rubens Furlan

A apresentação dos atletas, dos novos uniformes e ainda dos personagens responsáveis pela duas novas equipes, que nos gramados e quadras defenderão o nome de Barueri, foi do showman e secretário de Esportes do município, Tom Moisés.

Todos sabem que investir no esporte é investir em saúde, educação e segurança, formando atletas mas acima de tudo, cidadãos. O esporte de alto rendimento é necessário para servir de espelho às crianças e adolescentes das escolinhas mas é importante, segundo o secretário Tom Moisés e o prefeito Furlan, esclarecer que a prefeitura não irá despender nenhum centavo para os dois novos clubes da cidade, Oeste FC e Barueri/ Hinode.

Destacou-se também entre os convidados, a presença da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Sônia Furlan, de Elvis Cezar, prefeito de Santana de Parnaíba e de Delbio Teruel, secretário de Esporte de Osasco.

Primeiramente foram apresentados os dirigentes do Oeste FC, entre eles o presidente Ernesto Garcia e o diretor Cidão. O Oeste completa neste sábado, 21, 96 anos, com muitas histórias e sucesso e como diz seu presidente “Este é o início de mais uma página do Oeste, agora com sede oficial em Barueri, que com certeza será brilhante”.

Segundo o dirigente Cidão, o pior momento do clube foi perder o estádio municipal dos Amaros, em Itápolis. “Estivemos provisoriamente a partir de 2015 em Osasco, depois Barueri e agora, definitivamente nesta cidade. Hoje Furlan nos cedeu a logística e chegamos para resgatar o futebol em Barueri, onde nossa sede já está transferida, com muito empenho e dedicação. Vamos representar bem toda a região oeste com o Oeste, com gols e vitórias, com uma equipe vencedora numa cidade com estrutura”, finalizou Cidão.

A equipe terá em campo o comando do experiente e vencedor técnico Vilson Tadei e neste 2017, além do Campeonato Paulista da Série A2, o Oeste vai disputar a Copa do Brasil e o Brasileiro da Série B.

Na sequência foi apresentado o elenco e demais componentes da comissão técnica e após, o desfile de alguns atletas com os novos e belos uniformes fornecidos pela empresa Deka.

Sônia Furlan também deu boas vindas às duas novas equipes, desejando que a cidade passe a brilhar em todos os setores, além do esportivo, pois segundo ela, essa é a cidade que queremos para nossos filhos e netos. “Que tragam festividade e solidariedade a Barueri”, concluiu a presidente do FSS.

O mais novo clube de vôlei feminino do país foi idealizado pelo tricampeão olímpico José Roberto Guimarães. Sob seu comando já conseguiu vaga à Superliga B e agora, com a parceria da prefeitura cedendo equipamentos esportivos e com o patrocínio do Grupo Hinode, empresa com sede em Barueri, inicia no próximo dia 24, às 19h30, diante da equipe de São José dos Pinhais, partida marcada para o ginásio José Corrêa, a briga por uma das duas vagas à elite do vôlei feminino para a competição 2017/2018.

Além do parceiro GR Barueri, o grupo em ascensão no país, Hinode, acreditando no projeto do vencedor e competente José Roberto, vem somar forças para a viabilização deste novo clube, um sonho antigo de um morador da cidade. Na solenidade a Hinode esteve representada por sua diretora Crisciane Rodrigues. Após a apresentação da comissão técnica, as atletas foram mencionadas, individualmente, e desfilaram com os novos uniformes.

José Roberto Guimarães agradeceu, primeiramente, ao prefeito Rubens Furlan pelo apoio na concretização de seu sonho de muitos anos. “Sônia, vou te convidar para ser madrinha do projeto. Agradeço também a Hinode por acreditar no nosso sonho. Agradeço também a presença do prefeito Elvis Cezar, dos vereadores baruerienses e do Délbio Teruel. Sou coordenador da Seleção de Base do Brasil e entre 14 selecionadas no Sub 19, quatro eram de Barueri. Isso me despertou para o material humano riquíssimo que temos em nossa região e que precisa ser trabalhado para dar continuidade no esporte de alto rendimento. Tudo que almejamos é ir à Superliga A. E quando o Furlan entra numa briga não é para brincar”, disse José Roberto.

Segundo Crisciane Rodrigues, da Hinode, a empresa acredita no esporte, na cidade, no técnico campeão e nas meninas, e mais, que essa equipe terá seu nome conhecido mundialmente.

Rubens Furlan disse que foi eleito pela quinta vez e em 2016 com 85% dos votos, mas que foi um horror seu primeiro dia na prefeitura. “Me senti sozinho mas agora as coisas começam a andar, o Oeste veio pra cá e agora para ficar. Ao acompanhar o desejo do Zé de há muitos anos e que nunca se realizava, tínhamos vontade mais não acontecia mas agora estamos juntos. E para somar veio a família Rodrigues, do Grupo Hinode. Este ano vamos bombar no esporte e para isso, vamos fazer todos os esforços. Nós somos um só time, comandado pelo Zé Roberto e com apoio de nossa gente. Eu sou um atleta desse time a começar no próximo dia 24. No passado tivemos 12 mil crianças envolvidas nos mais diversos esportes em escolinhas de nossa cidade e agora vai acontecer de novo. Aqui vai ser diferente, se a Globo quiser noticiar vai ser o sucesso dessas duas equipes e não coisas ruins. Que Deus abençoe a todos vocês e juntos vamos fazer a cidade de nossos sonhos”, finalizou Furlan.