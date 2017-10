Oeste joga sábado na Arena Barueri e pode entrar no G4 do Brasileiro B

Invicto há 8 jogos no Campeonato Brasileiro da Série B, o Oeste FC faz a sua segunda partida consecutiva na Arena Barueri neste sábado, dia 14, a partir das 19h. O adversário é o Ceará, concorrente direto a uma das quatro vagas para a Série A de 2018.

O Rubrão vem de vitória, em casa, por 3 a 0, no sábado, dia 7, diante do Guarani, de Campinas. Se vencer, o time do técnico Roberto Cavalo somará 50 pontos ganhos, entrará no G4 (grupo de acesso à elite do futebol nacional) e passará o próprio alvinegro nordestino.

Os gols do triunfo sobre o Bugre foram marcados pelo meia-atacante Mazinho, que terminou a 28ª rodada da competição como artilheiro isolado, com 13 gols – um a mais do que Henan, atacante do Figueirense (SC).

Com o resultado frente ao Guarani, o time de Barueri subiu para a quinta colocação, com 47 pontos ganhos (12 vitórias, 11 empates e 5 derrotas, com 56% de aproveitamento). Tem um ponto a menos em relação ao “Vovô, como também é chamado o Ceará.

O time de Barueri pode se firmar como candidato ao acesso à Serie A, pois possui atletas experientes no elenco. Entre eles, estão: Mazinho, Leandro Amaro e Robert (ex-Palmeiras e outros clubes); Alexandro (ex-Botafogo e Ponte Preta), o goleiro Felipe Alves e o volante Velicka (Audax/Osasco), Wilson Matias (ex-Internacional) e Fabrício (cedido pelo Sport-PE).

Ingressos

Como mandante, o Oeste Barueri colocará para seus torcedores, ingressos à venda a preços promocionais de R$ 5,00 – com acesso pelo Portão 15 (C1 – Setor Amarelo). Já para os visitantes, o acesso será pelo portão 10 (D1 – Setor Azul). E neste caso, os ingressos para os torcedores do Ceará custarão R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia-entrada).