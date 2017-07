Oeste, o rei dos empates, vence Santa Cruz

Depois de seis partidas sem vencer, o Oeste despachou o Santa Cruz por 2 a 0 e neste sábado, procurando embalar na competição, encara o Vila Nova (GO) na Arena Barueri.

No último sábado, jogando na Arena Barueri, o Rubrão mostrou que também conhece o caminho das vitórias e com uma bela apresentação derrotou a equipe pernambucana por 2 a 0.

Com o resultado positivo o time de Barueri deixa a zona de degola e sobe para 15 pontos ganhos, ocupando o 11º lugar na classificação geral.

Os gols da vitória foram marcados por Velicka aos 42 minutos do primeiro tempo e com um golaço aos 46 do segundo, quando na base do tudo ou nada, o goleiro Julio Cesar do Santa foi para a área do Oeste. Depois do cruzamento a defesa do Oeste afastou e Fernando Aguiar chutou de sua defesa para fazer 2 x 0.

Animado com a vitória, os comandados de Roberto Cavalo voltam a campo neste sábado, 8, às 19 horas e o adversário na Arena Barueri é o Vila Nova, de Goiás, que possui 19 pontos ganhos, ocupando a quarta colocação no campeonato