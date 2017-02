Friburguense e Oeste-SP se enfrentaram no Eduardo Guinle, em Nova Friburgo (RJ), e o time de Barueri saiu com a vitória por 1 a 0.

Após paralisação de quase 30 minutos devido falta de energia nos refletores do estádio, os times protagonizaram uma partida equilibrada.

No segundo tempo, o Oeste foi mais eficiente no ataque e conseguiu o gol com Mazinho, aos 23 minutos. Classificada, a equipe paulista terá pela frente o Internacional/RS.