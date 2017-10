Oeste vai oferecer um quilo de alimento para torcedores que comparecerem ao jogo contra o Guarani

Na luta pelo acesso à primeira divisão do futebol nacional pela primeira vez em sua história, o Oeste conta com o apoio da população de Barueri e região para apoiar os jogadores nesta reta final da Série B do Campeonato Brasileiro.

Neste sábado, a equipe enfrenta o Guarani, na Arena Barueri e, em parceria com a Pronto Gourmet Alimentos, o time vai oferecer um quilo de alimento para os torcedores que comparecerem ao jogo. Mas atenção, os estoques são limitados.

A ação visa encher cada vez mais as arquibancadas da Arena Barueri para dar moral à equipe que vem fazendo bonito na Série B. Hoje, o Rubrão tem 44 pontos e passou os 41 feitos em toda a campanha do ano passado. Se passar os 48, já terá, em toda sua história, a melhor marca atingida na segunda divisão.

Os números em casa, diante de seu torcedor, também são de grande destaque. Em 13 jogos disputados na Arena Barueri na Série B, o Oeste saiu derrotado em apenas um. Foram outras oito vitórias e quatro empates.

Único duelo paulista na edição de 2017 da Série B do Campeonato Brasileiro, Oeste x Guarani se enfrentam às 16h30 deste sábado, na Arena. Se vencer, o Rubrão alcança a 5ª colocação do torneio, ultrapassando Vila Nova e Juventude, que já jogaram na rodada.