Sexta-feira, 13. Música. Serial Funkers e Elvis Presley.

• Nesta sexta, 13, dois shows musicais agitarão a região. O primeiro é o Serial Funkers. Representante da nova safra do soul brasileiro, o grupo se reúne para apresentar uma mistura de R&B, soul, samba e funk de raiz. No repertório, sucessos da música brasileira, internacional e também canções autorais de seu primeiro álbum “Porque Funk é coisa séria”. | 20h | R$ 6, R$ 10 e R$ 20 | Sesc | Avenida Sport Club Corinthians Paulista, 1300 | Jardim das Flores | Osasco.

• O segundo, é o cover de Elvis Presley. Adriano Segal com a banda ‘Os Coronel Parker’, se apresentam no Gironda Rock Bar. | 21h | R$ 20 | Avenida Deputado Emílio Carlos, 580 | Vila Campesina | Osasco | 3699-0610.

Domingo, 22. Show. Matanza em Osasco.

• Os roqueiros cariocas e irreverentes do Matanza se apresentarão na cidade no dia 22 em show único no Hortência Club | Rua Avelino Lopes, 379 | Centro | Osasco | R$ 40 meia e R$ 80 inteira.

Teatro. “Um Homem Comum”.

O espetáculo que tem direção do ator e diretor osasquense André Luis da Silva, “Um Homem Comum” fica em cartaz durante o mês de Janeiro, todas as quintas-feiras, 20h30 no Teatro UMC | Avenida Imperatriz Leopoldina, 550 | Vila Leopoldina | São Paulo | R$ 40.