Sábado, 28. Bate-Papo entre artistas, produtores e Secretaria de Cultura.

A Secretaria da Cultura de Osasco promove sua primeira conversa aberta com os interessados em debater a cultura da cidade. O objetivo é receber as demandas e propostas de toda população, bem como coletivos, grupos, companhias e organizações artísticas. O encontro vai ser na Praça da Led | Rua General Bitencourt, Centro | Osasco | 14h |

Ainda no sábado, a partir das quatro horas da tarde, é possível curtir o som da banda Jazz e Brazucas. Os músicos se apresentam no Quintal Oz | Rua João Teixeira Machado, 268 | Campesina | Osasco | 16h | Grátis.

Domingo, 29. Festival Musical Kudo Fest.

Em Barueri, a partir das 16h, acontece a primeira edição do Festival Musical Kudo Fest. Com entrada gratuita, o evento terá apresentações das bandas Riders of Death Valley, Tribo e Raízes, Skullvero e set com o DJ Ramon.O festival acontece no Kudo Pinguin Rock Bar | Rua Jequitiba, 87 | Parque Viana | Barueri.

Teatro | Comédia

Nos dias 4 e 11 de fevereiro, Osasco voltará a receber o espetáculo “Não sou Gordo, São Seus Olhos”. Com o ator Hermes Carpes (Vai que Cola, Chapa quente, Além do tempo, Cúmplices de um resgate ), o espetáculo escrito por Jorge Tássio, mostra ao público, de uma forma divertida, que é possível viver com os preconceitos e ensina um rir de si mesmo como forma de aceitação do dito diferente. Espaço Cultural Grande Otelo | Rua Dimitri Sansoud de Lavoud, 100 | Vila Campesina | Osasco | 20:30h | R$ 40,00 Inteira e R$ 20 Meia.

Todos que levarem 1 kg de alimento não perecível, também pagarão meia entrada.