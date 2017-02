Sábado, 4. Comédia e Sarau

• No sábado umas das opções é apreciar as atrações da 21ª Edição do Sarau entre amigos. Vai ser a partir das 18h30 no Espaço Cultural Maria Alice |Rua Eminica Malavasi,48 | Presidente Altino | Osasco | Grátis.

• Outra opção é rir muito com a comédia “Não Sou Gordo, São Seus Olhos” que subirá ao palco do Teatro Grande Otelo, às 20h30 | Espaço Cultural Grande Otelo | Dimitri Sensaud de Lavoud, 100 | Vila Campesina | Osasco | R$ 40 e R$ 20.

Sábado, 11. Comédia. Thiago Ventura

• Em Osasco o comediante Thiago Ventura, fenômeno da internet, se apresenta no Teatro Aspro, na Vila dos Remédios com seu solo ‘Isso é Tudo que eu tenho’. | Teatro Aspro | Rua Joaquim Dias de Oliveira, 22 | Vila dos Remédios | Osasco | 20h30 | R $ 30 e R$ 60

Domingo, 12. Comédia. Marco Luque

• Em Barueri, no domingo, a opção é ver o show do talentoso ator e comediante Marco Luque se apresenta no Teatro Municipal da cidade, com seu espetáculo solo ‘Tamo Junto’ | Teatro Municipal de Barueri | Rua Ministro Rafael de Barros Monteiro, 255 | Jardim dos Camargos | Barueri | 18h | R$ 40 e R$ 80

Jandira | Negras de Estilo

• Jandira realiza o primeiro encontro ‘Negras de Estilo’, que acontece no dia 16 de Fevereiro. O evento busca valorização do papel da mulher afrodescendente na cidade. A ação visa estimular uma maior participação da mulher afrodescendente na sociedade, valorizando a estética e o empoderamento do público feminino negro. Na programação está previsto além de exposição e oficina de turbantes e tranças afro, uma palestra da empreendedora Merlin Neves, sobre autoestima, estereótipos, intolerância racial e empreendedorismo. | Diretoria de Políticas para Mulher e Igualdade Racial || Rua José Rufino de Oliveira, 221 | Vila Ipê | Jandira | Grátis.

Exposição fotográfica

• Durante o mês de fevereiro a Câmara Municipal de Itapevi receberá a exposição do fotógrafo Roque Santos. A exposição apresenta o registro de sua experiência durante o Festival Kurap, que retrata o cotidiano e a manifestação cultural do povo indigina. A exposição é de segunda a sexta das 8h às 17h | Hall da Câmara Municipal de Itapevi |Rua Arnaldo S Cordeiro das Neves, 80 | Vila Nova Itapevi | Itapevi