Sexta, 17. Encontro Cultural e Carnaval

• Na sexta-feira, uma das opções é conferir o 1º Encontro Cultural e Literário que acontece na cidade de Itapevi. Na programação, contação de histórias, teatro de fantoches; sarau e sessão de autógrafos com escritores da cidade. O evento é gratuito e acontecerá das 11h às 17h, na Biblioteca Municipal Monteiro Lobato | Avenida Luiz Manfrinato, 194 | Centro | Grátis | 4143-8400 .

• Em Osasco, outra opção gratuita é o ‘Grito de Carnaval’, que acontece a partir das 18h. A concentração será na Praça Padroeira do Brasil, no Centro.

Sábado, 18. Carnaval. Blocos de Rua

• A opção de sábado é curtir os blocos de rua. Fundado em 2011, o Bloco da Zizi ganha às ruas da cidade a partir das 13h. A concentração está marcada para a Praça do Samba, próximo a avenida Comandante Sampaio, Km 18.

Domingo, 19. Mais Carnaval.

• No domingo serão três opções para curtir no carnaval de rua. A primeira delas é o Bloco do M. A. O. (Movimentos dos Artistas de Osasco) que será às 10h, com a concentração marcada para a Rua Gonçalves Dias,181, no Jardim Cipava.

• Em seguida, quem ganha às ruas é o Bloco Piratas do Quitaúna, com inicio previsto para às 12h. O encontro está marcado para iniciar na Rua Marechal Edgar Oliveira, 24 na Vila Quitaúna.

• O Bloco Balaio Mole toma as ruas da cidade a partir das 13h. A concentração está marcada para a Rua César Abraão, 202, na Vila Osasco.

Se programe para as próximas semanas!

Terça-feira, 21. Grito do Jegue.

Na terça-feira, é a vez do Grito do Jegue. O Bloco que representa o bar de mesmo nome, sairá da Rua Tenente Avelar Pires de Azevedo, 331, no Centro.

Sexta, 24. Carnaval. São Jorge.

Na próxima sexta-feira, é a vez do Bloco São Jorge, que ocupará as ruas da Vila Ayrosa a partir das 16h. O encontro é na Rua Antônio Ricardo Ventura, 28.

Terça, 28. Bloco Bela Época.

No dia 28, terça-feira, a alegria dos foliões ficará por conta do Bloco Bela Época. A partir das 15h a galera se reunirá na Rua Manoel da Nóbrega, 815, no Jardim. Adalgiza.