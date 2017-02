Sábado, 25. HIP HOP

• Para quem não vai pular o carnaval, uma alternativa é em Itapevi, curtir o encontro de Hip Hop. Serão apresentadas quatro modalidades de danças: hip hop, gênero musical da década de 70 presente nas comunidades jamaicanas, latinas e afroamericanas dos Estados Unidos, Dancehall, estilo musical popular jamaicano nascido no fim dos anos 70, Jazz Funk, sub-gênero do jazz e com característica americana dos anos 70 e início de 80 e Lagartixa, estilo ligado ao Hip Hop e Street Dance, popularizado em meados de 80 em São Paulo. O horário é das 13h às 20h. O primeiro Encontro Hip Hop-Dance Hall vai acontecer no Complexo Desportivo Educacional João Salvarani | Avenida Rubens Caramez, 1000A | Centro | Itapevi.

• Em Osasco, o Núcleo de Artes Cênicas Sebastian vai realizar um baile de carnaval beneficente no Centro de Eventos Pedro Bortolosso. | Baile de Carnaval Beneficente | Matinê: das 14 às 17h | Noite: das 18 às 22h | Centro de Eventos Pedro Bortolosso | Avenida Visconde de Nova Granada, 513 | Km 18 | Osasco | R$20 criança e meia

• Ainda no sábado, a partir das 14h30, o grupo de samba Ministério do Samba faz a alegria dos foliões em Cotia no Open Mall The Square | Rodovia Raposo Tavares, km 22 | Cotia | 2898-9595

Outras opções para o canaval:

• No feriado de Carnaval o grupo de cultura popular Lira dos Autos, convida os foliões para o “Arrastão de Carnaval”, uma festa em que o público caminhará entre as avenidas ao arredor da unidade do Sesc Osasco. O arrastão acontece no dia 28, às 18h.

• Outra opção é o bloco “Mamãe eu Quero” irá proporcionar ao público a alegria de participar do Carnaval com segurança. Dias 25 e 27 de Fevereiro, às 11h e 14h30 respectivamente. Ainda haverá oficinas de Pintura corporal e Confecção de máscaras carnavalescas.

• Para levar os pequenos de colo, uma opção bacana é o Bloco Bebê. Os músicos convidados é formado por mães e pais recentes, que tocarão carregando seus bebês em slings, ou gestantes. Os timbres dos instrumentos são especialmente escolhidos para agradar os ouvidos dos bebês. O bloco se apresentará nos dias 26 e 28 de Fevereiro, a partir das 11h | Sesc Osasco | Avenida Sport Club Corinthians Paulista, 1.300 | Jardim das Flores | Osasco.