ONG do Rochdale realizará entrega de kits neste domingo

A ONG I.L.F (Ivo Lopes Filho) vai promover neste domingo, 28, a partir das 11h na rotatória da avenida Brasil com a Cruzeiro do Sul no Rochdale em Osasco a entrega de kits. Os kits são compostos por seis itens entre eles: roupas, brinquedos, sapatos e cobertores. Eles serão entregues apenas para pessoas cadastradas na Ong.

A campanha de arrecadação começou em Março, Ivo foi de casa em casa e empresas atrás de itens para a montagem dos kits. “Eu faço isso por que eu gosto, me sinto gratificado por tudo isso.” Ivo Lopes deu mais valor a este tipo de atividade após fazer um transplante de fígado. Ele é bastante conhecido na região do Rochdale e do Helena Maria pois sempre fez campanhas de agasalhos e de natal na região.

A entrega dos kits contará coma a presença do prefeito Rogério Lins, a primeira dama Aline Soares e voluntários que sempre ajudam a ONG ILF. O local contará também com briquedos gigantes para as crianças se divertirem e números musicais.