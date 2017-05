Ong orientará motoristas e pedestres no cruzamento da Rua Cipriano Tavares com Maria Campos nesta quarta, 31

A alegre e colorida trupe de clowns da ONG Picadeiro do Asfalto estará nesta quarta-feira, 31, às 17h00, no cruzamento da Rua Cipriano Tavares com Av. Maria Campos, para levar a pedestres e motoristas mensagens sobre segurança no trânsito, ressaltando a importância de dirigir com cuidado, observar e obedecer às regras.

A ação, uma iniciativa conjunta do Sindicato das Seguradoras, Previdência e Capitalização do Estado de São Paulo (Sindseg SP) e do Sindicato dos Corretores de Seguros no Estado de São Paulo (Sincor-SP), em parceria com as ONG’s Picadeiro do Asfalto e Fábrica de Heróis, faz parte do Movimento Maio Amarelo, coordenada pelo Poder Público e a sociedade civil, com a intenção de reduzir o número de acidentes no trânsito.

No Brasil, cerca de 50 mil pessoas morrem em acidentes de trânsito por ano, aproximadamente 140 por dia. Comparando este dado com o a taxa de homicídios, percebemos a gravidade do problema. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o Estado de São Paulo registrou taxa de 8,1 homicídios a cada 100 mil habitantes, em 2016. Já os acidentes de trânsito são responsáveis por 13,2 óbitos por 100 mil habitantes, dados DATASUS.

“Escolhemos beber e dirigir, falar ao celular no volante, passar em um semáforo vermelho ou ultrapassar o limite de velocidade. São estas atitudes imprudentes que tornam o Brasil um dos recordistas mundiais de acidentes de trânsito. Os motoristas, ciclistas e pedestres precisam entender que depende de todos mudar esta situação tão alarmante”, afirma o presidente do Sindseg SP, Mauro Batista.

Serviço

Data: 31 de maio

Horário: 17h00

Local: Cruzamento da Rua Cipriano Tavares com Av. Maria Campos