Ong Rede Lopes beneficia comunidade osasquense

Ivo Lopes é dirigente da entidade e batalhador pelas causas sociais. O objetivo de sua Ong é atender, com o resultado de diversas campanhas, os milhares de necessitados de Osasco e Região.

O trabalho social desenvolvido pela Ong Rede Lopes tem uma maior atuação na zona norte de Osasco e nesta semana, as doações aos mais humildes totalizaram trezentos (300) quilos de peixes e quinhentos (500) quilos de frutas, beneficiando mais de três centenas de pessoas. Ivo Lopes não cansa de trabalhar em prol, de pelo menos amenizar, as dificuldades das milhares de pessoas necessitadas não só de Osasco mas das demais cidades da região Oeste da Grande São Paulo.

Outubro Rosa

Ivo Lopes é pai de três filhas e também aderiu à campanha de conscientização do câncer de mama, divulgando a mesma pelos bairros, pois segundo ele, prevenir é um ato de amor e recomenda a todas as mulheres que façam a prevenção.

Aniversário

No último dia 4, quarta-feira, familiares e amigos promoveram uma surpresa a Ivo Lopes, aniversariante do dia, nascido em Osasco em 4 de outubro de 1963, homem simples, batalhador, bom marido e bom pai e sempre batalhando pelos mais necessitados. A surpresa foi a realização de um Culto de Ação de Graças, com a presença da Missionária Arlete, de Carapicuíba e do cantor e compositor Edmar Santana.