No dia 4 de fevereiro, a ONG AVAMA, em parceria com a Prefeitura da Cidade de Osasco, realizará um mutirão de castração gratuita, com vagas limitadas.

Para se cadastrar, é necessário levar RG, CPF, Comprovante de Residência atualizado e informações sobre os animais.

As inscrições podem ser feitas entre 21 e 28 de janeiro na E.E Prof Lucy Ana Cardozzo Latorre, localizada na Rua Miosótis, 431, Jardim das Flores em Osasco.