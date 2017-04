Ônibus e pneus foram queimados no Jardim Conceição nesta terça, 11

Por volta das 19h desta terça, 11, um ônibus foi incendiado na rua Victor Civita no Jardim Conceição em Osasco.De acordo com a polícia militar ninguém ficou ferido.

Por volta das 20h, os ônibus que precisavam seguir para o Conceição paravam no Terminal do Jardim Novo Osasco e as pessoas tinham que descer e seguir o caminho a pé,

Por volta das 20h 30, pneus foram queimados na Clóvis Assaf com a avenida Trabalhadores.

As duas ações foram uma forma de protesto devido a uma chacina na madrugada desta terça que deixou quatro mortes no bairro.