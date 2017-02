Ônibus intermunicipais sofrerão reajuste no domingo, 12

O reajuste nas tarifas das linhas intermunicipais de ônibus de cinco regiões metropolitanas do estado de São Paulo começa a valer no próximo domingo (12), informou a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU).

Os aumentos variam de 6,52% a 7,18% e afetam passageiros da região. O percentual médio do reajuste nas áreas de concessão leva em consideração os custos dos insumos do transporte como mão de obra e combustível, além das cláusulas contratuais com os Consórcios. Na região do Consórcio Anhanguera que engloba os municípios de Cajamar, Caieiras, Itapevi, Jandira, Carapicuíba, Osasco, Barueri, Santana de Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus, Francisco Morato e Franco da Rocha. O reajuste será de 6,58%.

No início do ano, o governo do estado informou que os preços das tarifas de 945 linhas de ônibus intermunicipais da EMTU seriam reajustados a partir de 8 de janeiro. Dias depois, após decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), os aumentos das passagens de todas as linhas de ônibus intermunicipais administrados pela EMTU foram suspensos por uma liminar.

Na última sexta-feira (3), o presidente do TJ-SP, Paulo Dimas Mascaretti, derrubou a liminar que impedia o reajuste das tarifas. No entanto, o aumento das tarifas de integração no transporte público da capital paulista continua suspenso, segundo o tribunal.

Mascaretti considerou procedente o argumento do estado de São Paulo de que a proibição temporária do aumento das tarifas poderia causar lesão à ordem e economia públicas.