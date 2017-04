Ônibus voltarão a circular normalmente no final da tarde e Zona Azul está liberada em Osasco

Manifestações não afetaram serviços essenciais no município. No transporte coletivo, por orientação da Polícia Militar, houve diminuição da frota em algumas linhas, mas todos os ônibus voltarão a funcionar normalmente no final da tarde

Desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira 28/4, o prefeito de Osasco, Rogério Lins, ao lado das demais autoridades de segurança pública, acompanha o andamento da greve geral na cidade e suas consequências pela Central de Monitoramento da prefeitura. O objetivo é minimizar, a partir do monitoramento com as forças de segurança, os efeitos das manifestações, principalmente, no trânsito, terminais de ônibus e acessos à cidade.

Por volta das 9h, segundo o tenente-coronel PM Jairo da Silva Léo, do 42º BPM, e o comandante da GCM, inspetor Raimundo, a situação já estava sob controle na cidade, apesar de algumas ocorrências no Largo de Osasco, fechado pelos manifestantes. “O trânsito voltou a fluir normalmente e não houve nenhuma ocorrência de ônibus incendiado ou confronto entre manifestantes e policiais”, destacou o tenente-coronel.

Outra medida adotada pela Prefeitura e a Polícia Militar tem sido a intervenção no trânsito realizando desvios quando há interdições de vias ou caminhada de manifestantes.

Saúde

Unidades estão funcionando normalmente.

Zona Azul

A Prefeitura liberou o estacionamento nas áreas Zona Azul para ajudar no deslocamento dos munícipes

Coleta de lixo

Dos 16 caminhões, apenas três carros foram impedidos de trabalhar na Rua Dona Primitiva Vianco, na região central da cidade. No entanto, a coleta não foi prejudicada.

Transporte coletivo

Segundo a Setran, por orientação da Polícia Militar, houve uma redução da frota de algumas linhas de ônibus para evitar confrontos com manifestantes. Todos os ônibus voltarão a circular no final da tarde para atender a demanda do horário de pico.