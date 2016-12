Operação Caça-Fantasmas deve prender 14 vereadores em Osasco

O Ministério Público do Estado de São Paulo deflagrou mais uma fase da operação Caça-Fantasmas, na manhã desta terça-feira (16). Foi pedida a prisão preventiva do prefeito eleito de Osasco, o vereador Rogério Lins (PTN). Lins não foi localizado na sua residência pela manhã porque, segundo a polícia, ele estaria viajando.

Além das prisões, a Justiça determinou o afastamento do cargo público de todos os assessores denunciados.

Na quinta fase da Operação Caça-Fantasmas, o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Osasco está cumprindo, nesta terça-feira (6/12), 14 mandados de prisão preventiva contra vereadores e 15 mandados de busca e apreensão deferidos pela 2ª Vara Criminal da cidade. Até o momento, 11 parlamentares foram presos. Há 15 promotores de Justiça cumprindo os mandados. A PM apoia a operação com um efetivo de 80 homens.

Rogério Lins (PTN) está fora do país

Batista comunidade (PT do B)

Outros onze vereadores da cidade foram presos. No total, foram expedidos 15 mandados de prisão contra vereadores de Osasco.

A operação foi deflagrada em agosto de 2015 com o objetivo de desestruturar um esquema de funcionários fantasmas e captação de dinheiro de parte do salário dos assessores dos vereadores.

Mais de 200 pessoas foram afastadas de seus cargos cautelarmente pela Justiça, a pedido do Ministério Público de São Paulo. Segundo estimativa do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Osasco, coordenado pelo promotor de Justiça Gustavo Albano, o esquema desviou R$ 21 milhões.