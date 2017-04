Operação da GCM desmonta refinaria de drogas e prende cinco em Itapevi

Para combater a criminalidade, a Guarda Civil Municipal (GCM) deflagrou nesta terça (11) e quarta (12) a Operação Tucunduva nas ruas de Itapevi. Realizada em parceria com a Polícia Civil, a ação reuniu 40 agentes de segurança pública, entre guardas municipais e policiais civis, que realizaram blitze e cumpriram mandados de prisão em diversos bairros da cidade.

Durante a ação, a Guarda desmontou uma refinaria de drogas no bairro Engenheiro Cardoso e apreendeu aproximadamente mil trouxas de maconha, o equivalente a dois quilos e meio de entorpecentes. Também foram apreendidas 700 unidades de cocaína (500 gramas).

“No local, eram embaladas as mercadorias e misturadas com produtos químicos. Encontramos ainda liquidificadores, duas balanças de precisão, bicarbonato e embalagens para o refino”, informou o comandante da Guarda Civil Municipal, Humberto Araújo. Todo o material foi encaminhado à delegacia e ao Instituto de Criminalística, que periciou os itens e confirmou a composição do material.

Os agentes também realizaram cinco prisões, entre capturas de procurados (2) e flagrantes (3). Entre os detidos, havia procurados pelo não pagamento de pensão alimentícia e delitos relacionados ao tráfico de drogas.

Além disso, foram apreendidos 10 veículos, entre carros (6) e motos (4), que foram encaminhados ao pátio do Demutran (Departamento Municipal de Trânsito). Foram aplicadas seis multas de trânsito por falta de uso do capacete e cinto de segurança.

A operação registrou ainda sete boletins de ocorrência de apreensão de adolescentes. Os menores foram encaminhados à Fundação Casa.

Desta vez, as blitze aconteceram na Avenida Leda Pantalena (Jardim Portela), Avenida José Michelotti (Cidade Saúde) e Avenida Carolina de Abreu Paulino (Jardim Hokaido). Elas são realizadas mensalmente sem aviso prévio. A primeira operação, designada Paturis, foi realizada em março deste ano.

“Os números dos índices criminais tendem a cair em geral em Itapevi com o trabalho ostensivo da Guarda nas operações surpresa”, diz o comandante Araújo. “A população já pode se sentir mais segura com uma atuação ágil e eficiente das forças de segurança municipal”, afirmou.