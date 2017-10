Operação da Polícia Militar fiscaliza 120 veículos na Zona Sul de Osasco

A Polícia Militar visando aumentar a sensação de segurança da população, neste domingo, 8, das 13h30 às 21h30, no município de Osasco, realizou a Operação Cavalo de Aço, que promoveu a fiscalização de veículos em diversos pontos da região, com o efetivo do 14º BPM/M e apoio de outras unidades da Polícia Militar, no intuito de reforçar o policiamento em pontos estratégicos, com foco principal no combate a roubo e furto de veículos e transeuntes.

A Operação contou com um efetivo de 59 policiais e 28 viaturas da área do 14º, 42º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano; 5º Batalhão de Ações Especiais e Comando de Policiamento de Trânsito. Realizada na área do 1º Distrito Policial que compreendem os bairros: Jardim Pestana, Cidade das Flores, KM18 e Quitaúna.

Foram realizados bloqueios de trânsito, com abordagens a veículos, motocicletas e transeuntes com o objetivo de coibir ilícitos penais e administrativos, contribuindo para a diminuição dos índices criminais. Ao término da operação obteve-se o seguinte resultado: 131 pessoas abordadas, 120 veículos fiscalizados, 79 motos verificadas e 41 automóveis inspecionados, confeccionadas