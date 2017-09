Operação na véspera do Feriado na região do Padroeira prendeu uma pessoa

Tendo em vista o feriado prolongado da Semana da Pátria, no dia 6 de setembro, das 15h às 23h, no município de Osasco, a Polícia Militar realizou Operação Força Metropolitana em diversos pontos na região, com todo efetivo do 14º BPM/M e apoio de outras unidades da Polícia Militar, no intuito de reduzir os índices criminais da região com foco principal no combate aos crimes violentos como latrocínio e roubo, efetuando abordagens preventivas e fiscalizando veículos, motos e transeuntes nas vias públicas, buscando combater e inibir a prática de furto/roubo de veículos na região.

A Operação, que contou com um efetivo de 65 policiais da área do 14º, 20º e 42º Batalhões de Polícia Militar Metropolitanos, do Comando de Policiamento Metropolitano de Área 8 e 5º Batalhão de Ações Especiais e Rocam, sendo realizada na área do 8º Distrito que compreende os bairros Santo Antônio, Padroeira e proximidades do Rodoanel.

Ao término da operação, o resultado foi de 198 pessoas abordadas, ­­­­­114 veículos fiscalizados, 71 motos verificadas e 43 automóveis inspecionados, onde houve um veículo removido ao pátio, um indivíduo foi detido em flagrante pelo crime de receptação, um ato infracional e, cinco pontos de visibilidade.