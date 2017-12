Operação Simultânea da Polícia Militar nesta quarta, 20, prende sete pessoas em diversos bairros de Osasco

A Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), visando aumentar a sensação de segurança da população, em 20 de setembro de 2017, das 06:00 às 14:00 horas, no município de Osasco, realizou Operação Força Metropolitana Simultânea em diversos pontos da cidade, com todo efetivo do 14º BPM/M e apoio de outras unidades da Polícia Militar, no intuito de reduzir os índices criminais da região, com foco principal no combate aos crimes roubo e furtos de veículos, efetuando abordagens preventivas e fiscalizando veículos, motos e transeuntes nas vias públicas.

A Operação, que contou com um efetivo de 166 policiais da área do 14º, 20º e 42º Batalhões de Polícia Militar Metropolitanos, Comando de Policiamento de Área Metropolitana Oito, 5º Batalhão de Ações Especiais de Polícia, Polícia Civil e Guarda Civil Municipal, foi realizada na área do 1º, 2º, 5º, 6º e 9º Distritos Policiais, os quais compreendem os bairros da área Central de Osasco, Jardim Quitaúna, Jardim das Flores, Jardim Padroeira, Jardim Novo Osasco, Jardim Adalgisa, Jardim D’Abril, Presidente Altino, Jardim Conceição, Recanto das Rosas e Jardim Veloso, sendo desenvolvido com o reforço do policiamento ostensivo a pé e motorizado, com ações policiais de “Saturação”, “Bloqueios”, “Visibilidade”, “Cumprimento de Mandados” e “ Ações de Proteção ao Patrimônio Público”.

O trabalho conjunto das forças de segurança resultou no seguinte resultado :