Optometristas darão atendimento gratuito em Osasco neste domingo, 27

No próximo domingo, 27, o Conselho Regional de Óptica e Optometria do Estado de São Paulo (Croosp) vai realizar, em conjunto com o Instituto Irma, uma ação filantrópica com internos da entidade e moradores da comunidade em torno da Igreja Missão Cristo Volta, localizada na rua Francisco Sgambatt 240, no Quitaúna em Osasco. Das 9h às 14h, três optometristas realizarão exame de acuidade visual e farão, quando necessário, indicações para uso de óculos.

De acordo com Michel Pazos, diretor do Croosp e organizador da ação, o objetivo é atender 20 internos e 70 moradores da comunidade.

O Conselho Regional de Óptica e Optometria do Estado de São Paulo, ou Croosp é uma entidade sem fins lucrativos que tem por objetivo promulgar a excelência em óptica e optometria, elevando a qualidade dos profissionais.

A optometria é uma ciência da área da saúde, não-médica, especializada na função visual. O optometrista avalia a saúde visual, ocular e sistêmica, identifica preventivamente suas alterações e indica, quando necessário, soluções ópticas, terapêuticas e encaminhamentos a outros profissionais.

O profissional indica óculos e lentes de contato em casos de miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia. Também planeja e conduz a reabilitação visual para estrabismo, ambliopia e outras alterações da visão binocular. Porém, como profissional não-médico da área de saúde, não prescreve medicamentos e não trata de patologias.

Mais informações Rose Guirro no email roseguirro@gmail.com ou pelo o telefone (11) 98317-1117.