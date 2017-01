Ordem dos Trabalhadores do Brasil inaugura escritório em Osasco

Ao abrir as portas de mais uma Casa do Trabalhador, desta vez em Osasco, a OTB reafirma sua aposta no Brasil.

Com a presença do Presidente Nacional Anderson Luna, do Secretário Nacional Paulo Campos e de diversas lideranças, entre elas o Presidente da OTB do Estado de São Paulo, David Lira, a diretoria municipal da OTB Osasco, liderada pelo Presidente Municipal Vladmir Lima, recebeu convidados para a inauguração da “Casa do Trabalhador de Osasco”.

Entre os presentes, Jueste Nunes da Silva, Presidente do Sindicato dos Vigilantes de Osasco destacou a lealdade como princípio orientador do relacionamento com a OTB e firmou o compromisso de manter a Casa do Trabalhador nas dependências do Sindicato como mais uma maneira de conceder benefícios a seus filiados, bem como ao conjunto da população da cidade.

Entre os benefícios já oferecidos pela OTB através das Casas do Trabalhador, como seguro de vida, seguro de automóvel e residência, convênio odontológico, destacou-se a presença de representantes das Universidades Anhanguera, FMU e Laureate EAD, que apresentaram sua proposta de desconto aos afiliados OTB para cursos superiores.

A Casa do Trabalhador de Osasco vai funcionar em horário comercial na AvenIda Mal. Rondon, 519 – Centro de Osasco

O que é OTB – Ordem dos Trabalhadores do Brasil

A OTB – Ordem dos Trabalhadores do Brasil foi fundada em 1º de maio – Dia do Trabalho – de 2015, por um grupo de trabalhadores diversificados, com a intenção de tornar-se, mais que uma entidade representativa de sindicatos, um centro de atendimento aos trabalhadores.

Atualmente a entidade é presidida por Anderson Luna, também presidente do Partido do Servidor Público e Privado (PSPP) no Estado de São Paulo.