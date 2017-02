“Orgulho e Preconceito” ganhará continuação em 2017

Em homenagem aos 200 anos de morte da escritora Inglesa Jane Austen, o clássico do século XVIII ganhará continuação com nome “Perception” e será focada nas histórias de amor de Bennet, Mary e Kitty

Inglaterra, 1797. As cinco irmãs Bennet – Elizabeth (Keira Knightley), Jane (Rosamund Pike), Lydia (Jena Malone), Mary (Talulah Riley) e Kitty (Carey Mulligan) – foram criadas por uma mãe (Brenda Blethyn) que tinha fixação em lhes encontrar maridos que garantissem seu futuro. Porém Elizabeth deseja ter uma vida mais ampla do que apenas se dedicar ao marido, sendo apoiada pelo pai (Donald Sutherland).

Quando o Senhor Bingley (Simon Woods), um solteiro rico, passa a morar em uma mansão vizinha, as irmãs logo ficam agitadas. Jane logo parece que conquistará o coração do novo vizinho, enquanto que Elizabeth conhece o bonito e esnobe Senhor Darcy (Matthew Macfadyen). Os encontros entre Elizabeth e Darcy passam a ser cada vez mais constantes, apesar deles sempre discutirem.

Título original

Pride and Prejudice: “Orgulho e Preconceito” é um romance da escritora britânica Jane Austen que foi publicado pela primeira vez em 1797, antes de ela completar 21 anos, em Steventon, Hampshire nos Estados Unidos, onde Jane morava com os pais. Originalmente denominado First Impressions, nunca foi publicado sob aquele título; ao fazer a revisão dos escritos, Jane intitulou a obra e a publicou como Pride and Prejudice.

No aniversário de 200 anos de morte da escritora, suponho que não haveria um presente pior do que a “continuação deste longa.” Visto que sua obra não tinha continuação, o diretor junto ao roteirista terão grande responsabilidade em assumir um filme do futuro desta história, principalmente por ser um clássico atemporal.

A grande ascensão da trama original gira em torno no título: Orgulho e preconceito. Estes dois termos são personificados em Elizabeth Bennet e o senhor Darcy. Elizabeth que teoricamente deveria ser o “orgulho” por ser uma jovem corajosa e decidida, de família humilde e o . Darcy um milionário prendado o “preconceito”, o drama traz algo totalmente inovador. O Senhor Darcy na verdade é o orgulho e a senhorita Elizabeth é o preconceito, principalmente por renegar seu grande amor por ele.

Amante de longa data dos clássicos de Jane Austen, o autor Dennis R. Fortier dá aos futuros espectadores um tratamento maravilhoso com Perception, a história em andamento da união de Darcy e Elizabeth Bennett. Jayne, a filha bonita, encantadora e inteligente de Elizabeth e Darcy se apaixona pelo jovem Jeffery Richards. Infelizmente, Richards é o filho de pais em serviço e o romance irregular causa muita preocupação e escândalo que ecoa muito além dos salões sagrados. Mas nesta comédia de maneiras e sátira social, Jayne e Jeffery não são os únicos cujas escolhas de vida não correspondem exatamente aos padrões da sociedade, pois simplesmente são os mais dispostos a submeter sua relação ao escrutínio público.