Os desafios dos pais de pessoas com deficiência é tema de palestra gratuita em Osasco

A inclusão de pessoas com deficiência é tema presente em muitas discussões na sociedade ultimamente, mas pouco se fala dos desafios diários que os pais dessas crianças, jovens e adultos enfrentam diariamente e na ajuda e conforto emocional que tanto necessitam. Pensando nisso, a empresa Planneta, em parceria com a Secretaria de Educação de Osasco, promove nesta sexta-feira, 15, às 8h30, a palestra ‘Pais inclusos… Refletindo sobre o cotidiano da vida escolar’.

As palestrantes serão a pedagoga Eliana Soldatti Costa e a psicóloga Valdirene Armenara, que irão abordar a importância de a família cuidar e ser cuidada, os desafios diários que enfrentam e contribuições para melhorar a qualidade de vida de seus filhos.

O evento é gratuito e acontece em um espaço exclusivo, compartilhado a Escola Municipal de Educação Especial Dr. Edmundo Campanhá Burjato na Rua Tomás Antônio Gonzaga, 250, no bairro Cipava. Após a palestra haverá um café de confraternização.

A ação faz parte do projeto social ‘Oficina de Saberes – incluir é a Nossa Arte’, que tem o propósito de fortalecer o desenvolvimento de pessoas com deficiência e com foco no aprimoramento de suas aptidões físicas, cognitivas e artísticas, contribuindo deste modo para que conquistem autonomia e socialização.

Sobre as palestrantes:

Eliana Soldatti Costa – Pedagoga, especialista em psicopedagogia, com vasta experiência como coordenadora pedagógica.

Valdirene Armenara – Psicóloga, terapeuta familiar e coach

Serviço:

Palestra: Pais inclusos…Refletindo sobre o cotidiano da vida escolar

Data: 15 de setembro (sexta-feira) às 8h30

Local: Espaço exclusivo, compartilhado a Escola Municipal de Educação Especial Dr. Edmundo Campanhá Burjato

End: R. Tomás Antônio Gonzaga, 250 – bairro Cipava, Osasco