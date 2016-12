Os dois castelos – parte 1

Fábio acordou num lugar completamente estranho e escuro. O sol apenas dedilhava com seus raios o quarto pouco familiar no qual se encontrava. Deitado, olhou para baixo e viu que estava numa cama luxuosa. Sentiu o tecido de seda e se perguntou como fora parar ali. Na parede à frente um quadro cuja pintura, pela pouca claridade, não conseguia identificar, mas que o deixou bastante curioso. Fechou os olhos por um tempo tentando lembrar como chegara ali. Nada.

Levantou-se devagar e caminhou na direção da pequena janela. Era uma janela fixa de vidro liso. Dela, dava pra ver que o lugar era alto. Olhou a paisagem e viu que estava num castelo de uma beleza estonteante, algo que nunca vira antes. Ao redor, uma densa neblina só permitia ver o cume de algumas árvores, como se estivesse no topo de uma montanha. Ao procurar por um interruptor de luz, percebeu que o quarto não tinha iluminação. Faminto, pensou em procurar algo para comer. Vestiu sua roupa, abriu a porta, seguiu pelo corredor até um vão de escada pelo qual desceu a procura da cozinha ou algum refeitório. Diferentemente do quarto onde acordara, todas as outras luzes estavam acesas, mostrando bem a beleza interna do lugar. Tudo parecia feito do mais límpido cristal, com uma riqueza de detalhes que o deixou impressionado. Nada, porém, que o fizesse recordar-se de como chegara ali. Passou por salões, corredores de todos os tipos, vãos de escada e inúmeros aposentos, todos bem diferentes uns dos outros. Mas só o quarto no qual havia acordado tinha janela. E não parecia que alguém morasse naquele castelo. Gritou algumas vezes para ver se encontrava outra pessoa, sem obter resposta. Começou mesmo a achar que estava andando em círculos. Depois de quarenta minutos, começou a ter certeza disso. Tentou seguir numa mesma direção, pois o castelo não poderia ser infinito. Quem construiria algo assim? Andou por uma hora até cansar. Parou, então, confuso e pensativo, e decidiu investigar alguns quartos.

Já na primeira porta, viu que a maçaneta parecia-se muito com a de seu quarto de infância e, para sua surpresa, era exatamente esse o aposento. Com todos os detalhes, como se houvesse voltado no tempo.

– Existe algo mágico aqui – pensou em voz alta.

– O que vê é apenas um reflexo seu – disse uma voz familiar.

Olhou para a direção da voz e viu que era seu pai.

– Pai? Estou sonhando?

– Isso é bem relativo. Afinal, quem não está?

Parou para observar melhor o quarto. Tudo estava como se lembrava, exceto pelo papel de parede que tinha detalhes ligeiramente diferentes.

– Esse não é meu quarto. E você não é meu pai. Onde estamos?

– Você é observador. Pode chamar este lugar de Castelo das Ilusões.

– Como foi que cheguei aqui?

– Essa é uma longa história. Está aqui há milhares de anos, mas só agora conseguiu perceber algumas ilusões, dentre muitas outras. Mas isso eu não posso lhe contar, é você quem tem que enxergar. Quando contamos uma ilusão, ela se transforma em outra, a menos que a tenha enxergado por si mesmo. Só posso lhe dizer que você está não em um, mas em dois castelos ao mesmo tempo.

– Dois castelos? Que loucura é essa?

– A loucura é apenas questão de ponto vista. Para um pássaro, usar roupas parece loucura. Para uma estrela fervendo a milhões de graus, o frio parece loucura. Para uma pessoa acostumada a viver em três dimensões, altura, largura e profundidade, entender que existem infinitas outras pode parecer loucura também.

– Tá, deixa eu ver se entendi. Estou em dois castelos. Mas agora este é o castelo da ilusão?

– Não. Você está em dois castelos ao mesmo tempo. O castelo da ilusão e, se quiser chamá-lo assim, o castelo da verdade. São dois lugares diferentes. Eles não se encontram nunca, pois são absolutamente incompatíveis. Mas você está em ambos, o tempo todo.

– Tudo bem, – disse, confuso – só me diz como faço pra sair daqui.

– Não existe saída, tanto quanto não existe entrada. Porém, através do castelo da verdade, e somente através dele, é possível entender como tudo isso funciona e, assim, ter controle de suas decisões para ir aonde bem entender. É preciso ver o que faz parte de um castelo e o que pertence a outro. E a única maneira de fazer isso é aguçando sua percepção. Só existe ilusão enquanto ela não é percebida. No momento que passa a enxergar uma ilusão, ela desaparece e, em seu lugar, surge uma verdade. A verdade que aquilo era ilusão. Entendeu?

– Mais ou menos…

– Vai entender. Terá todo tempo que precisar. Agora precisa comer. Abra.

Seu ‘pai’ apontou para uma porta dentro do quarto. Fábio a abriu e se viu numa sala com uma grande mesa cheia de comida. Pães, carnes, sopas, frutas. Pôde, enfim, saciar a fome. Enquanto comia, pensava no que ele havia lhe dito. Prestar atenção e perceber o que é verdade e o que é ilusão até fazia sentido. Sim, aguçar a percepção não poderia ser algo ruim. Mas e se seu ‘pai’ fosse uma ilusão também? E se estivesse tentando enganá-lo para que ele ficasse preso ali eternamente? Precisava se apoiar em algo que não tivesse dúvida que fosse verdade, ou acabaria se perdendo ainda mais. Mas o que? O que poderia ser uma referência precisa do caminho certo a seguir?

<Os dois castelos – parte2>

