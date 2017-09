Os jovens também têm vez no Basquete

O Basquete Osasco conta com atletas experientes em seu elenco, como o ala Vinícius Pastor, o ala-pivô William Drudi e o pivô Lupa, consagrados no cenário nacional e que são destaques com a camisa da Coruja. Mas os jovens também têm vez, como o pivô Rafael Colaço, de 25 anos.

O camisa 3 defende as cores de Osasco desde 2015, tendo faturado títulos que ficarão para sempre marcados na história do clube, como os Jogos Abertos do Interior de 2015 e 2016 e os Regionais de 2016 e 2017. Além disso, representou muito bem o time na China, na primeira experiência internacional da Coruja e que valeu o vice-campeonato do Torneio Quatro Nações.

“Para mim foram momentos maravilhosos e inesquecíveis. É um privilégio ter a oportunidade de trabalhar com profissionais capacitados e com o técnico Enio Vecchi, um dos maiores treinadores do basquete brasileiro”, destacou.

No início da temporada, Colaço sofreu uma fratura por estresse no pé esquerdo e desde então tem trabalhado intensamente para voltar a ficar à disposição da comissão técnica.

Além de fazer fisioterapia, o pivô realiza trabalhos específicos com Enio Vecchi, como posse de bola, passes e arremessos, a fim de manter a boa forma e aprimorar a parte técnica.

“Esses trabalhos são muito bons, me ajudam bastante. Todo atleta que sofre uma lesão, com esse tipo de trabalho, tem a chance de voltar ainda melhor”, reforçou o jogador, que conta com a admiração de Enio Vecchi.

“Ele é um atleta exemplar, símbolo e referência do nosso trabalho. Sua evolução nesses anos tem sido notória, mesmo tendo começado a jogar tarde no basquete profissional, com 19 anos. É a prova de que tudo é possível quando se tem vontade”, reconheceu o comandante.

Se ainda não poderá ajudar o time na reta final do Campeonato Paulista, Colaço poderá voltar aos treinos na preparação para os Jogos Abertos do Interior, competição em que o Basquete Osasco buscará o tetracampeonato no mês de novembro.