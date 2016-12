Os maiores ensinamentos da televisão

Fim de ano e sua falta de notícia. E aí qualquer coisa vira notícia. Jesus. É cada absurdo.

Fiquei sabendo que alguns adoram esta coluna, e outros odeiam. Que bom. Não quero ninguém me achando mais ou menos. Agora, triste mesmo é aquele que gosta coisas populares na TV mas prefere fazer pose de “intelectual”.

E sempre escuto falar que o “Altas Horas” vai sair da grade de programação da Globo. Espero que não. Apesar de alguns gritos do Serginho Groissman eu gosto muito do programa. E o Serginho merecia espaço para fazer outras coisas dentro da televisão.

Fim de ano e suas reprises. Ou então, programas “frios” com notícias irrelevantes. Tem hora que cansa.

Outro dia falei do filho do Datena. Continuo gostando do Joel Datena, apesar dele nunca saber o que o helicóptero está mostrando. E ver enchente na tela é muito bom.

O destaque deste fim de ano foi o jornalista Jorge Pontual. Merece eternos parabéns. Não ficou com medinho dos chatos do politicamente corretos. Esse é dos meus.

E aproveitando, que em 2017 você seja aquele doidão dos grupos de Whatsapp e não aquele certinho fingido das redes sociais.

O Vídeo Show (Globo), aos poucos está voltando com o famoso “Falha Nossa”. E interessante, na sequência mostram a cena feita corretamente.

Falando de novo de 2017, que no próximo ano eu continue rindo muito com o Zorra (Globo) e com o Pânico da Band.

E toda vez que o gênio Silvio Santos muda o horário do “Chaves” vira notícia. É até engraçado.

Pensei algo nada a ver, mas vale refletir.

Não existe música ruim, existe música que você gosta ou não gosta. Simples assim. Igual o ótimo Big Brother. Um programa como qualquer outro, mas uns fingem não gostar e outros fingem não entender o assunto. Gente boba demais.

Outro ensinamento…

Artista não tem que ser exemplo de nada.

E ainda não falei, Rock Story (Globo) está cada dia melhor.