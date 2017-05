Os treinos são diários

O meus treinos este ano de 2017 começou em ritmo lento e foi no mês de março que dei inicio aos treinamentos que tiveram uma mudança significativa em relação aos anos anteriores.

Com a nova meta traçada, vale frisar que não existe mais a preocupação de competir, e sim completar as provas em um bom tempo, os treinos estão mais concentrados no ganho de massa muscular, diminuindo assim a minha resistência nas corridas programadas para este ano.

Os treinamentos até 2016 me conduziam Quatro vezes na semana com trabalho de resistência, compartilhando a esteira na academia com o percurso de rua, e sempre buscando o melhor tempo.

Para eu obter o resultado esperado deste novo trabalho esta me exigindo muito mais determinação e paciência, além de uma alimentação rica em proteínas e outros nutrientes.

O treino na academia é de força e diário de máximo 2 horas, e faço um treino de 8 km na esteira, e outro de 10 km na rua durante a semana, o processo é lento e a longo prazo.

Os exercícios anaeróbicos estão prevalecendo, com maior intensidade para o fortalecimento dos músculos inferiores e superiores.

Em dois meses de treino, o corpo vem mostrando algumas oscilações no peso, e através de uma avaliação física com bioimpedância no final do mês de abril, analisou a composição corporal, e os números indicam perda de massa muscular de 2 % e ganho de gordura de 3%.