Osasco 4×2 São Paulo: Em estreia de Rogério Ceni, quem brilha é Fernando Diniz

A estreia de Rogério Ceni como treinador do São Paulo em uma partida oficial não foi nada animadora. Na tarde deste domingo, diante do Audax, o time da capital não conseguiu superar o bom passe do adversário e acabou derrotado por 4 a 2. A partida aconteceu na Arena Barueri e foi válida pela primeira rodada do Paulistão Itaipava.

Como já era esperado pela característica dos dois times, Audax e São Paulo fizeram um jogo muito aberto na primeira etapa. Com um ataque bem encaixado, o time de Fernando Diniz não demorou para abrir o placar. Logo aos oito minutos, Marquinho aproveitou a falha da defesa adversária e acertou um bonito chute, sem chances para Sidão. Dois minutos depois, em mais um rápido contra-ataque, Pedro Carmona marcou o segundo do clube mandante.

Apesar do resultado adverso, o time de Rogério Ceni conseguiu se recuperar, com dois gols do atacante Chávez. Aos 29 minutos, o argentino recebeu um passe preciso de Cueva e, de frente para Fellipe Alves, chutou no canto, sem chances de defesa. Quando a partida já se encaminhava para o intervalo, o centroavante deixou o seu segundo tento nas redes do Audax. Dessa vez o jogador saiu da marcação de André Castro e chutou com força, de pé esquerdo, aos 36 minutos.

Como é característica do clube de Osasco, o time voltou para a segunda etapa com o mesmo estilo. Desta vez, porém, o São Paulo estava melhor postado e tinha o controle do jogo até levar o terceiro gol. Aos nove minutos, os mandantes se aproveitaram de uma cobrança de bola parada, Felipe Rodrigues subiu mais que o marcador e desviou sem chances de defesa para Sidão.

O que já estava ruim ficou ainda pior para a equipe de Rogério Ceni. Aos 31 minutos, Gabriel Leite foi derrubado por João Schmidt entro da área e o árbitro assinalou o pênalti. Na cobrança, Pedro Carmona chutou forte no canto esquerdo e fez mais um.

O time de Osasco volta a campo no próximo sábado, às 17 horas, no estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins, contra o Linense. Já o Tricolor atuará no Morumbi, diante da Ponte Preta, no domingo, às 17 horas. As partidas serão válidas pela segunda rodada.