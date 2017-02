Osasco 55 anos

Cinquenta e cinco anos. No próximo domingo, 19 de fevereiro, Osasco completa 55 anos. Não há dúvidas que se trata de um bebê, embora muitos se refiram a ela como uma jovem cidade. Em se tratando de um município, afirmo que é um bebê. Forte, cheio de energia e com futuro promissor. Evidente que terá de enfrentar inúmeros desafios pela frente, mas isso faz parte da dinâmica e do ciclo de vida de toda urbe. Para se ter ideia, a cidade de São Paulo acabou de completar 463 anos, mesma idade do município de Santo André, no ABC paulista. Santana de Parnaíba tem 436, Salvador 467 e o Rio de Janeiro completará 452 anos. São Vicente é conhecida como a mais antiga cidade brasileira e sua fundação data de 1532. Outras cidades importantes mundo afora também têm história pra contar. Nova Iorque tem suas raízes em 1624 (393 anos), Tóquio tem 1871 anos, Londres (fundada por romanos) data do ano 43 da era cristã, enquanto a fundação de Paris, na França, remete ao período antes de Cristo. Com essas referências é simples afirmar que Osasco, emancipada em 1962, é extremamente nova, ainda que sua origem remeta ao fim do século 19, quando o imigrante italiano Antônio Agú por aqui desembarcou e resolveu empreender por essas terras. De vila da capital paulista passou a 8ª economia do país, segundo dados do IBGE divulgados em dezembro passado. Possui, segundo a Agência de Risco Austin Rating e publicação da revista Isto É, o 4° padrão de vida do Brasil. Sua localização estratégica representa uma vantagem sobre outros municípios e contribui para seu desenvolvimento econômico. Não faltam, porém, problemas a serem enfrentados e resolvidos. E nem poderia deixar de ser. Apesar de todos os avanços conquistados ao longo de seus 55 anos e com a contribuição de tanta gente, inclusive um exército de anônimos, Osasco ainda terá pela frente e, por muito tempo, inúmeros desafios. Velhos e novos. A história de uma cidade dinâmica e pujante sempre é marcada por transformações, especialmente urbanísticas. As cidades se reinventam. É bem verdade que nesse processo de reinvenção muitas perdem qualidades importantes. O equilíbrio necessário do crescimento com desenvolvimento sustentável e aumento da qualidade de vida é um dos maiores desafios para gestores públicos, autoridades, sociedade civil e população. Que o futuro de Osasco seja ainda mais brilhante!