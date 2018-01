A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Assistência Social, abrirá inscrições para o curso de Libras na próxima segunda, 8. Poderão se inscrever pessoas com idade acima de 14 anos, deficientes auditivos e ouvintes, profissionais de qualquer área e afins.

O projeto Libras Para Todos tem por objetivo a inclusão social da pessoa com deficiência dentro e fora do município, por meio da Língua Brasileira de Sinais (Libras).

As inscrições podem ser feitas na sede da Secretaria, localizada na Rua da Saudade, nº 180, no Jardim Bela Vista. Mais informações podem ser obtidas na Coordenação do projeto Libras Para Todos, pelo telefone 2183-6728 (falar com Daniela).

A aula inaugural será realizada no dia 3/3, às 14h, no Teatro Municipal Glória Giglio, na Avenida dos Autonomistas, nº 1.533, Vila Campesina.

