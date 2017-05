Osasco abre inscrições para curso gratuito de Libras

Os interessados em fazer o Curso de Libras (Linguaguem Brasileira de Sinais), oferecido pela Prefeitura de Osasco, através do projeto “Libras Para Todos”, da Secretaria de Assistência Social (SAS) já podem se preparar e ficar atentos às inscrições para o nível básico, que terão início no dia 5/6 com término no dia 17/7.

Por meio da linguagem de sinais, os alunos aprenderão a se comunicar com pessoas surdas, promovendo assim, a inclusão social.

As vagas para o curso gratuito são limitadas. Os interessados devem ter idade acima de 14 anos. O curso também é indicado para pessoas surdas e seus familiares, pessoas ouvintes e profissionais de qualquer área, principalmente os que trabalham com atendimento ao público.

A aula inaugural das novas turmas será dia 5/8, às 14h, no Teatro Municipal Glória Giglio, localizado na Avenida dos Autonomistas, nº 1.533, Vila Campesina.

Mais informações podem ser obtidas na Coordenação do Projeto “Libras para Todos” pelos telefones (11) 2183-6728 e 2183-6727. Falar com Daniela.