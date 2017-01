Osasco abre processo seletivo para contratação de professores

A Prefeitura de Osasco divulgou no dia 20/1, o edital para a contratação de professores. As inscrições ocorrerão até quinta-feira, 26, conforme descrito na Imprensa Oficial da cidade.

Professores de Desenvolvimento Infantil I e Educação Básica I, poderão se inscrever no processo seletivo que será realizado, por meio da RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais. De acordo com a publicação, os inscritos realizarão uma prova objetiva com conteúdos de língua portuguesa, conhecimentos específicos e legislação.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, ressalta que está trabalhando de forma integrada e comprometida, para alavancar a educação municipal. “Ampliaremos o número de professores de forma significativa, além de reafirmarmos o compromisso de dialogar com a classe para solucionar os problemas, fortalecendo a democracia e a satisfação dos docentes”.

“A educação é uma das prioridades do nosso governo, o prefeito Rogério Lins tem se preocupado com a qualidade do ensino na sala de aula. Vamos trabalhar para o cumprimento da legislação, por uma educação de qualidade que valide o ensino, aprendizagem dos estudantes e formação continuada dos profissionais”, conclui a secretária de educação, Ana Paula Rossi.

Informações:

As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas pelo site www.rboconcursos.com.br