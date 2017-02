Osasco Audax coleciona mais um insucesso e precisa voltar a vencer

Após a derrota no último sábado, 17, por 1 a 0 para o Corinthians, jogando em casa no Estádio do Rochdale, os comandados de Fernando Diniz enfrentaram, no meio de semana, o Botafogo de Ribeirão Preto, partida realizada no Estádio Santa Cruz.

Nesta edição, o futebol tiki-taka do Osasco Audax não vem tendo sucesso, pelo menos até o momento. O clube começou bem o campeonato com goleada sobre o São Paulo, perdeu para o Linense e empatou com a Ferroviária, partidas disputadas fora de casa e depois veio a derrota para o Corinthians, no Rochdale.

Na quarta-feira, 22, conseguiu como sempre acontece, ter a maior posse de bola, mas pouco finalizou, também como sempre, e o primeiro tempo diante do Botafogo ficou no 0 a 0. Mas no segundo tempo em uma má saída de sua defesa, a Pantera fez 1 a 0 aos 5 minutos com Francis. O Audax partiu para o empate, mas levou o segundo mais uma vez com Franciss, aos 7 minutos. Diminuiu o prejuízo aos 37 numa cobrança de pênalti de Pedro Carmona aos 37, mas aos 38 minutos levou o terceiro, final 3 a 1 para o Botafogo.

Com mais um resultado adverso, o Osasco Audax segue com quatro pontos ganhos, em último do Grupo D e 14º na classificação geral, isto é, na beirada da zona de descenso, hoje ocupada por Linense com quatro pontos e São Bento com apenas um ponto ganho.

Neste sábado, 25, às 17 horas, o Osasco Audax enfrenta o Ituano, o “Galo de Itu” no Estádio do Rochdale e na quarta-feira, 1, vai até Natal, no Rio Grande do Norte e encara o ABC , às 19h30, no Frasqueirão, em jogo único pela segunda fase da Copa do Brasil 2017. Nesta partida em caso de empate, a vaga para a terceira fase da competição será conhecida na disputa de pênaltis.