Osasco Audax enfrenta o ABC em Natal pela Copa do Brasil

No embalo da vitória contra o Ituano no Paulistão, o Osasco Audax vai enfrentar o ABC, nesta quarta, às 19h30, no Estádio Frasqueirão, em Natal-RN, em busca de uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil.

Na estreia no torneio nacional, o time de Fernando Diniz derrotou o América-RN por 1 a 0, com gol marcado por Rafinha na segunda etapa, no Estádio do Rochdale. Agora, o Audax terá um novo desafio contra outra equipe de Natal, mas em um confronto fora de seus domínios.

A segunda fase será disputada de forma diferente da primeira. Na rodada inicial, a equipe visitante tinha a vantagem no empate para se garantir em mais uma rodada. Porém, nesta quarta-feira o Osasco Audax precisará vencer a partida para avançar na competição. Sem vantagens, se o jogo terminar em igualdade no placar a disputa será na cobrança de pênaltis.

Sem desfalques, mas com novidades na lista, Fernando Diniz relacionou 20 atletas para a viagem. Integrando o elenco desde a pré-temporada, porém fora da lista de inscritos no Campeonato Paulista, Matheus Azevedo e Léo Cereja viajaram com a equipe e podem ganhar oportunidade com o treinador.