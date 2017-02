Osasco Audax enfrentará ABC/RN pela segunda fase da Copa do Brasil

Adversário da equipe osasquense na competição nacional foi definido após ABC arrancar empate contra o Ceilândia no Distrito Federal. Após garantir sua classificação contra o América, Audax enfrentará outra equipe do Rio Grande do Norte em jogo único. Sem data definida pela CBF, a expectativa é que a partida válida pela segunda fase aconteça no início de Março.

Estreante na Copa do Brasil, o Osasco Audax conseguiu avançar após confronto duro na primeira fase contra o América de Natal. O time potiguar jogava pelo empate no Rochdale e armou uma retranca. Sobrou para Rafinha marcar na reta final da partida e colocar o Audax na segunda fase da competição.

Com a classificação garantida na semana passada, sobrou para o clube esperar a definição do seu adversário com o jogo entre ABC-RN e Ceilânda-DF. Em partida realizada nesta quarta, 15, o ABC empatou em 1 a 1 e assegurou sua vaga para encarar o Audax, já que possuía a vantagem de um resultado igual para avançar.

Sem data definida pela CBF, a tendência é que a partida aconteça no início de Março. Ainda realizada em jogo único, nenhuma equipe possuirá a vantagem de jogar pelo empate para conseguir sua classificação, o único ponto positivo será o de jogar em casa para o time com o melhor posicionamento no Ranking Nacional de Clubes. Como o ABC tem melhor colocação, a partida será realizada no Rio Grande do Norte.