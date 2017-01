Osasco Audax estreia na Copa São Paulo nesta quarta-feira na Arena Barueri

O tempo de preparação chegou ao fim. Após incontáveis e cansativos dias de treinamento e expectativa para jogar, o Osasco Audax finalmente estreia na Copa São Paulo nesta quarta-feira (04), às 19h, contra o Rio Branco-AC, na Arena Barueri.

Para ir em busca da primeira vitória no torneio, o time osasquense se preparou durante os últimos meses com jogos-treinos e obteve bons resultados, demonstrando uma crescente. Em nove jogos, a equipe de Lucas Macorin venceu cinco partidas, empatou três e sofreu uma derrota – sendo que os últimos quatro foram encerrados com resultados positivos.

Em sua 10ª participação na Copinha, o Osasco Audax – sob o comando de Lucas Macorin – em seu primeiro teste terá pela frente o Rio Branco-AC, atual campeão do estado na categoria. Na sequência o time vai enfrentar também o Floresta-CE e o Santos-SP, que compõe o Grupo 25.

– É um grupo forte. Sabemos que são equipes boas que virão preparadas e estão treinando há muito tempo para fazer uma boa competição. Ao mesmo tempo que temos um pouco mais de conhecimento do Santos, temos que ter muita atenção com as outras equipes pra poder fazer nosso melhor jogo e conseguir nosso objetivo que é a classificação – disse o treinador.

Em sua história na competição, o Audax obteve os melhores resultados nos anos de 2011 e 2013, quando deixou o torneio nas quartas de final. Em 2016, o time – que também esteve sediado em Barueri – fez boas partidas mas acabou eliminado na segunda fase pelo Figueirense.