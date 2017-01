Osasco Audax faz pré-temporada em Sorocaba visando o Paulista 2017

Já virou tradição para o elenco profissional do Osasco Audax a concentração no World Sports Center, em Sorocaba. O local foi casa para a equipe vice-campeã paulista em muitas oportunidades durante o ano passado. E em 2017 não será diferente. Para intensificar os treinamentos, o time osasquense ficará concentrado por duas semanas, a partir desta segunda-feira (16), no Centro Esportivo no interior.

Com toda a estrutura necessária para abrigar a equipe nos próximos dias, o local conta com três campos, uma academia equipada, uma piscina e muito conforto para os atletas obterem o melhor desempenho antes da estreia.

– Em primeiro lugar estou feliz por estarmos de volta a Sorocaba, um lugar que tivemos um sucesso no Campeonato Paulista a também na Série B, porque foi um aprendizado pra todos nós. E feliz também porque conseguimos planejar e chegamos aqui com 90% do que planejamos lá trás. Desta forma sei que temos uma condição tranquila e boa para começarmos o campeonato – comentou o Diretor de Futebol, Nei Teixeira.

Nos próximos dias, a equipe de Fernando Diniz, além de continuar os treinos em dois períodos, também aproveitará o período para realizar amistosos preparatórios para iniciar bem a temporada.

– Vamos esperar agora muito trabalho em um ambiente de felicidade, porque essa é a receita do sucesso. Sendo assim, não tenho dúvidas que vamos fazer uma boa competição. Com o Sr. Mário dando toda a condição para fazermos esse trabalho, o Vampeta e também o aval do Gustavo Teixeira vai ser bom para todo mundo – finalizou.

O Audax estreia no Paulistão no dia 5 de fevereiro, às 17h, contra o São Paulo, na Arena Barueri.