Osasco Audax não vai acabar, afirma dirigente

Desde a última quarta-feira, 29, após a derrota para o Santo André e o rebaixamento do time osasquense para a série A-2 do Campeonato Paulista de 2018, surgiram muitos boatos na cidade de que o investidor Mário Teixeira acabaria com a equipe, consequentemente com o clube. Os boatos ganharam mais força depois que foi marcada uma reunião envolvendo dirigentes, comissão técnica e jogadores.

Na manhã deste domingo, 2, a reportagem do Correio Paulista conversou com um dos principais dirigentes do clube, o mesmo pediu para não se identificar. Ele disse que os boatos de que o clube vai acabar surgiram de pessoas que não gostam do Osasco Audax. Ele disse que o time vai continuar sim. Inclusive segundo o dirigente para a disputa da série D, o time vai se reforçar tanto com jogadores experientes como atletas da base que se destacaram nos últimos meses. O dirigente disse que nesta semana já acontecerão algumas novidades envolvendo o time.

As informações confirmam uma postagem do clube nas redes sociais. O texto assinado pelo Departamento de Comunicação diz que o momento agora é de continuar a caminhada. “O Campeonato Brasileiro da Série D está próximo e nosso planejamento para o retorno à elite do Campeonato Paulista já começou. Definitivamente, não é o fim, mas sim o recomeço de uma história que terá capítulos ainda mais brilhantes. Afinal, somos Grêmio Osasco Audax Esporte Clube e temos orgulho de ser Osasco! Para nós é um orgulho pertencer a essa cidade e não mediremos esforços, dia após dia, para honrarmos nossa posição no futebol do município.”