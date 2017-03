Osasco Audax perde e deixa Copa do Brasil

Em Natal, o Osasco Audax enfrentou o ABC pela segunda fase da Copa do Brasil e empatou no tempo regulamentar pelo placar de 1 a 1, no Estádio Frasqueirão. Após Léo Artur marcar, o time da casa teve penalidade duvidosa e conseguiu igualar o marcador, levando a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, o time osasquense não conseguiu superar o adversário e se despediu da competição.

O time de Osasco começou bem na partida e com boa movimantação logo chegou ao ataque e assustou a defesa adversária em bons lances de Hugo e Léo Artur. Controlando o jogo, o Audax parecia jogar em casa e aos 25 minutos da primeira etapa mais uma vez quase abriu o placar em cobrança de falta perigosa de Pedro Carmona.

A resposta do ABC veio pouco antes do intervalo. Em cobrança de falta de Cleiton, Felipe Alves foi exigido e salvou o time osasquense. Pouco depois, o goleiro novamente trabalhou e fez boa defesa em chute cara a cara do atacante Nando, evitando o gol adversário.

Na etapa final, o Osasco Audax voltou melhor e criou as principais chances até encontrar o gol aos 34 minutos em finalização de Léo Artur, após tabela com Hugo e corte no marcador. Com um jogador a mais, com a expulsão de Echeverría, a equipe de Osasco ficou com boa vantagem no jogo. Mas seis minutos depois o árbitro anotou pênalti duvidoso para o ABC em choque de Dalberto com o goleiro Felipe Alves. Após muita reclamação dos jogadores do Audax, Caio Mancha cobrou no canto esquerdo de Felipe e empatou o duelo, levando a decisão para as penalidades.

Nos pênaltis, o ABC balançou as redes quatro vezes com Gegê, Cleiton, Dalberto e Márcio Passos. E o Osasco Audax marcou com Pedro Carmona, mas ficou na trave em cobrança de Ytalo e foi parado pelo goleiro na vez de Hugo, se despedindo da Copa do Brasil na segunda rodada.

O Osasco Audax agora volta as atenções para o Campeonato Paulista, onde enfrenta o São Bernardo no próximo sábado (04), às 18h30, no Estádio 1 de maio.