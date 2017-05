Osasco Audax perde na estreia da Série D do Campeonato Brasileiro

Mesmo criando mais oportunidades que o adversário, osasquenses perdem para os donos da casa em primeira rodada pelo grupo A12 na Série D do Campeonato Brasileiro. Audax volta a campo no próximo domingo, 28, contra a Portuguesa do Rio de Janeiro no Rochdale em Osasco.

Dominando a partida desde o início, o Osasco Audax por pouco não abriu o placar no Estádio JK contra o Itumbiara, sobrou para o goleiro dos donos da casa, Rodrigo Calaça, fazer grande defesa em chute de Marcus Vinicius aos sete minutos da primeira etapa. Com maior presença no campo de ataque, os osasquenses foram surpreendidos aos dezenove minutos em jogada rápida do Itumbiara, que deixou Gilmar de frente com Jefferson Paulino, o camisa 9 do time local teve tranquilidade e finalizou para o fundo do gol, abrindo o placar.

Nos quarenta e cinco minutos finais, mais chances criadas para o Osasco Audax, a principal delas com Matheuzinho em chute que parou no travessão e um gol anulado aos quarenta e dois minutos. O Itumbiara se segurou no segundo tempo e garantiu a vitória por 1 a 0 na estreia do Campeonato Brasileiro da Série D em partida válida pelo Grupo A-12.

Na próxima rodada, o Osasco Audax encara a Portuguesa do Rio de Janeiro que lidera o grupo após vencer o URT (Minas Gerais) por 3 a 0. A partida acontecerá no Estádio do Rochdale no domingo, 28, às 16h.

FICHA TÉCNICA: Itumbiara 1 x 0 Osasco Audax

Competição: Campeonato Brasileiro Série D – Rodada 1 – Grupo A12

Local: Estádio JK – Itumbiara

Data: 21/05/2017 – 16h

Arbitragem: Renan Novaes Insabralde (MS) Assistentes: Edson Antonio e Alexandre Hume (GO)

Gol: Gilmar (19 minutos do primeiro tempo)

Cartões amarelos: Rodrigo Dias e Jorge Miguel (Itumbiara); Maurício, Milioransa, Matheuzinho e Matheus Vargas (Osasco Audax)

Itumbiara: Rodrigo Calaça; Rodrigo Dias, Jorge Miguel, André Ribeiro e Rômulo; Thiago Dias, Matheus Magro, Bruninho (Diego Paulista) e Guto (Geison); Jones (Nandinho) e Gilmar

Técnico: Luizinho Vieira

Osasco Audax: Jefferson Paulino; Wallace, Bruno Lima, Maurício e Igor Milioransa; Francis, Klauber (Dieguinho), Matheuzinho (Matheus Chaveirinho) e Matheus Vargas; Samoel (Jorge Eduardo) e Marcus Vinicius.

Técnico: Maércio Zeferino