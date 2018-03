Osasco Audax perde para Guarani e derrota vira rotina

De tropeço em tropeço o Audax não consegue deixar a zona de rebaixamento. Faltando apenas seis rodadas só um milagre pode salvar o time. seria o segundo descenso consecutivo

No último sábado, 24, o adversário do Osasco Audax foi o Guarani, de Campinas e jogando em casa, no Estádio do Rochdale, fez um bom primeiro tempo com um empate em 2 a 2 mas na etapa final, o Bugre acabou goleando o representante de Osasco por 4 a 2.

Com mais esse resultado negativo, em nove jogos o Osasco Audax sofreu seis derrotas, empatou duas vezes, venceu uma partida e segue na rabeira da competição com apenas cinco pontos ganhos.

Com o fim da fase de classificação se aproximando, o clube osasquense praticamente depende de um milagre ou então de muita sorte, ou até mesmo de uma reviravolta no futebol praticado, para escapar da queda à Série A3.

Neste sábado, 3, às 19 horas, o Osasco Audax encara o Batatais no Estádio Dr. Osvaldo Scatena e na terça-feira, 6, às 20 horas, enfrenta o Oeste Barueri no Estádio do Rochdale. O detalhe deste embate regional é que os participantes lutam por objetivos diferentes, um buscando escapar da degola e o outro a classificação no G4.