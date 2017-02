Osasco Audax perde para o Corinthians e continua na lanterna do grupo D

Na véspera do aniversário da cidade de Osasco, que será comemorado neste domingo, 19, o presente que a torcida do Audax esperava não veio. O Corinthians estragou a festa e venceu o Audax pelo placar mínimo e assumiu a liderança isolada do Grupo A, enquanto o Ituano perdeu a invencibilidade no campeonato ao ser derrotado pelo Novorizontino, também por 1 a 0, fora de casa.

Pela terceira vez no campeonato, o Corinthians saiu de campo vitorioso por 1 a 0. No Estádio José Liberatti, com maioria da torcida alvinegra, o time comandado por Fábio Carille bateu o Audax e chegou aos nove pontos, assumindo a liderança isolada do Grupo A. O atacante Kazim foi o autor do único gol da partida.

Se o time alvinegro é líder da sua chave, o Audax amarga a lanterna do Grupo D com apenas quatro pontos somados.