Osasco Audax renova parceria com o Corinthians mas entram em campo separados

CBF define os dezesseis (16) clubes participantes da 5ª edição do Campeonato Brasileiro Feminino. Competição terá início em março e a final programada para agosto. Flamengo é o atual campeão

Diferentemente das edições anteriores, o Brasileiro Feminino terá neste ano duas divisões. Na série A1 com 16 equipes, sendo que sete delas disputam o Brasileiro Masculino. Pelo novo estatuto da Conmebol, os clubes que disputarem a Libertadores ou a Copa Sul-Americana, precisam ter uma equipes de futebol feminino porém a medida só será válida a partir de 2019.

Já na Série A2, os clubes num total de dezesseis (16) ainda não foram definidos. Sabe-se que serão formados dois grupos de oito clubes cada e com os dois finalistas conquistando o acesso para a edição de 2018 na elite do futebol feminino.

Dos 16 clubes que disputarão a elite do feminino deste ano, três são novatos; Grêmio, Sport Recife e Ponte Preta. Campeão da Copa do Brasil Feminina de 2016, o Osasco Audax e o Corinthians renovaram a parceria por mais um ano, porém entrarão em campo neste Brasileiro de 2017 com times separados.

O sorteio dos grupos da primeira fase e programação dos jogos acontece na próxima segunda-feira, 23, na sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro.

São esses os times que vão integrar a primeira divisão:

Osasco Audax, Corinthians, Flamengo (RJ), São José (SP), Vitória de Santo Antão (PE), São Francisco (BA), Foz Cataratas(PR), Ferroviária(SP), Iranduba (AM), Rio Preto (SP), Kinderman (SC), Santos(SP), Ponte Preta(SP), Grêmio(RS), Sport(PE) e Vitória(BA)