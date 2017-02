Osasco Audax vence América/RN e está na segunda fase da Copa do Brasil

O Osasco Audax está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil. Em sua primeira participação, o time paulista eliminou o América-RN após a vitória por 1 a 0 no Estádio Prefeito José Liberatti, em Osasco. O gol que garantiu a vaga só veio aos 39 minutos do segundo tempo, com Rafinha.

A equipe de Fernando Diniz agora aguarda o vencedor do confronto entre Ceilândia e ABC. O jogo está marcado para a próxima quarta-feira, no Estádio Abadião, no Distrito Federal.

O time osasquense teve amplo domínio da partida.