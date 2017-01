Osasco Audax vence Ponte Preta em amistoso no Moisés Lucarelli

No último jogo-treino realizado antes da estreia no Campeonato Paulista, o Osasco Audax venceu a Ponte Preta, nesta quarta-feira (25), pelo placar de 2 a 0, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Os gols foram marcados por Denilson e Matheus Vargas.

Chegando ao fim da pré-temporada em Sorocaba, o Osasco Audax saiu do Sorocaba World Sports Center pela manhã e viajou até Campinas para encerrar a sequência de jogos preparatórios para o Paulistão. Em mais um teste da equipe osasquense, a equipe de Fernando Diniz conseguiu a vitória contra um dos adversários de seu grupo no estadual.

Com um gol em cada etapa, marcados por Denilson e Matheus Vargas, o treinador pode mais uma vez testar duas equipes durante os 90 minutos disputados e se aproximar do time ideal a ser utilizado na estreia, que acontece no próximo dia 5, contra o São Paulo FC, às 17h, na Arena Barueri. Sem ter a meta vazada, o goleiro Felipe Alves comentou a atuação do time após o jogo.

– Acho que a gente vem de uma pré-temporada muito boa, aproveitamos bem os nossos dias de treinamento e o time já vinha em uma evolução muito grande. E agora chegando próximo da estreia conseguimos fazer um grande jogo contra a Ponte aqui fora de casa. Encaramos como um jogo de campeonato e o time mostrou uma consistência muito grande dentro de campo.

Depois da partida, o elenco retornou às dependências em Sorocaba, onde ficará concentrado até sexta-feira.

Os ingressos para a primeira rodada do Paulistão contra o São Paulo FC já estão à venda no site bilheteriadigital.com.br. Para o torcedor do time osasquense, o Setor Audax está disponível pelo valor de R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia). Para a torcida do São Paulo, os setores A, A-1, B, C e C-1 estão à venda com preços que variam entre R$ 100, R$ 120 e R$ 140 com meia entrada em R$ 50, R$ 60 e R$ 70, respectivamente.