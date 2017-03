Osasco, Carapicuíba e Itapevi assinam parceria com governo do Estado para reduzir mortes no trânsito

R$ 100 milhões – provenientes de multas do Detran.SP – serão destinados, até o fim do ano, para 52 cidades. Em ato no Palácio dos Bandeirantes, governador celebra, convênio com 17 municípios estratégicos

O governador Geraldo Alckmin assinou nesta terça-feira, 14 de março, no Palácio dos Bandeirantes, parcerias que ampliarão o número de convênios do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito – programa do Governo do Estado de São Paulo que tem como objetivo reduzir pela metade o número de óbitos no trânsito até 2020. No evento, foram 15 munícipios, entre eles Osasco, Carapicuíba e Itapevi. Este é o segundo grupo de cidades que estão assinando parceria em 2017: Carapicuíba, Osasco, Cotia, Itapecerica da Serra, Itapevi, Guarulhos, Itapetininga, Itapeva, São Jose dos Campos, Limeira, Diadema, Itu, Ribeirão Pires, Salto e Birigui. Em fevereiro, numa primeira fase, os municípios de Botucatu, Guaratinguetá, Itaquaquecetuba, Jundiaí, Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu, Pindamonhangaba e Taubaté também assinaram a parceria que visa salvar vidas no trânsito.

O objetivo desses convênios é fornecer auxílio para a estruturação da gestão da segurança viária em cada um dos municípios selecionados e dar apoio financeiro para a realização de ações para reduzir mortes no trânsito.

Com o início desta parceria, serão realizadas visitas de diagnóstico e construídos planos de ação contendo medidas preventivas e de melhorias com relação à infraestrutura, fiscalização e conscientização. Além disso, nesses municípios, é proposta a criação de um Comitê de Segurança de Trânsito, com representantes dos órgãos e setores com atuações relacionadas ao tema (Polícias Militar e Civil; Setores de Engenharia de Tráfego, Fiscalização e Educação para o Trânsito; Unidades de Saúde e Hospitais; SAMU; Corpo de Bombeiros; Detran.SP; DER e Concessionárias Rodoviárias) com o objetivo de promover análises e levantamentos de causas e soluções para a redução de acidentes e óbitos nos municípios.

Segundo o INFOSIGA-SP – Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo, ferramenta técnica que contabiliza e divulga mensalmente os óbitos decorrentes de acidentes de trânsito nos 645 municípios paulistas, apenas nessas 17 cidades, 713 pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito em 2016, sendo a maioria homens (81%). Houve redução em relação a 2015, quando 743 morreram nestas cidades.

Em relação à faixa etária, 111 eram jovens entre 18 e 24 anos de idade. Em segundo lugar aparecem os idosos, com 104 vítimas fatais com 60 anos ou mais.

Acidente com motociclistas foi a principal causa das fatalidades, com 238 casos. O segundo lugar ficou por conta dos pedestres, com 231 vítimas com mortes, seguida pelos ocupantes de veículos, 120 pessoas.

A meta do Governo do Estado de São Paulo é fechar 2017 com 52 novos municípios conveniados este ano, que somados aos 15 já existentes de 2016, irão cobrir 71% do Estado em termos populacionais. O investimento, provenientes de multas do Detran.SP, será de R$ 100 milhões.